شاهد أفضل الصور التي التقطت في عام 2019

نشرت صحيفة بريطانية مجموعة من الصور المذهلة التي التقطت لعالمنا الرائع في عام 2019، حيث أنشأت معرض خارج عن المألوف، بعد اختيار بعض الصور الأكثر لفتا للنظر التي ظهرت هذا العام.

وقال مدير تحرير صحيفة "Cover Images" دين موراي: "يسرنا الحصول على أفضل الصور الفوتوغرافية في العالم، حيث نكتشف في البحث اليومي أكثر القصص إثارة للاهتمام والصور الفوتوغرافية الرائعة، بدءا من العلوم الحديثة وحتى عجائب الحياة البرية".

وأوضح موراي أن المكافأة هي القدرة على إظهار العالم، مضيفًا "كما أننا نتطلع إلى رؤية ما سيقدمه لنا العام الجديد 2020".