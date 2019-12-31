"الكابينت" يجتمع اليوم لبحث الوضع في قطاع غزة

يجتمع مجلس وزراء الاحتلال المصغر، "الكابينت" ومسؤولو المؤسسة العسكرية، ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مسألة التهدئة مع "حماس" في قطاع غزة.

و زعمت وسائل اعلام عبرية بأن حركة "حماس" تعهدت بوقف الصواريخ والمسيرات على الحدود، مقابل زيادة عدد التجار الذين يدخلون "إسرائيل"، بالإضافة الى إدخال آلاف العمال، وتعزيز مشروع خط أنابيب الغاز، وزيادة المساعدات، ونقل المعدات إلى المستشفيات.

و كانت القناة العبرية الـ "12" نقلت عن رئيس مكتب الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات قوله بأنه سيعرض أمام وزراء "الكابينيت" تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع "حماس".

وحسب القناة، فإن المحادثات بين حماس و"إسرائيل" وصلت إلى مراحل متقدمة في ضوء الرسائل التي بعثت بها الحركة إلى "إسرائيل" بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس بهاء أبو العطا، والتي خلقت فرصة للتغيير الاستراتيجي في العلاقات.