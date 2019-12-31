مطعم يبتكر طريقة ليضمن عودة الزبائن إليه

أضاف صاحب مطعم صيني في مقاطعة جوانزو، مادة الأفيون المخدرة للمعكرونة لدفع الزبائن إلى الإدمان، والاستفادة من فرص عودتهم إلى المطعم طلبا للمزيد.

وتم الكشف عن خدعة صاحب المطعم بالصدفة بعد اختبار دم لشخص أوقفته الشرطة خلال تفتيش روتيني حيث رصد في عينة من دمه مادة المورفين العنصر النشط في مخدر الأفيون.

وقال الرجل للمحققين إن الشيء الوحيد الذي تناوله هو صحن من المعكرونة في مطعم محلي؛ ما دفع الشرطة إلى تنظيم تفتيش مفاجئ لمطعم المعكرونة المعني، حيث أخذوا عينة أثبتت وجود مادة المورفين.

وألقت الشرطة القبض على صاحب المطعم وهو رجل يدعى يانغ اعترف في وقت لاحق أنه كان يستخدم المادة المخدرة كعنصر سري لإدمان الزبناء وجعلهم يعودون من جديد.

ويشتهر الصينيون بعشق المعكرونة أو ”الندولز“ ويقبلون على أكلها بشراهة، ومن المثير للاهتمام ، أن ممارسة إضافة المواد المخدرة للمعكرونة لزيادة النشاط التجاري ليست جديدة في الصين.