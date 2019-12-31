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الاحتلال يستهدف أراضي المواطنين والمزارعين وصيادي العصافير في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:42 - 31 ديسمبر 2019
جنود الاحتلال على حدود غزة جنود الاحتلال على حدود غزة
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استهدفت آليات الاحتلال "الاسرائيلي" ، صباح اليوم الثلاثاء 31/12/2019، اراضي المواطنين وصيادي العصافير في مدينتي غزة وخانيونس.

وقالت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال أطلق نيران أسلحته الرشاشة، من موقعي "كسوفيم" و"الأحراش" تجاه أراضي المواطنين، شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس ، جنوبي قطاع غزة ، اضافةً الى قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية وصيادي العصافير شرقي حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل استهداف اراضي المواطنين في المناطق الحدودية في القطاع .

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