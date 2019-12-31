تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط

بدأت شركة "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء 31/12/2019، بتشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد مرور عقد على اكتشافه.

وتدير شركة "ديليك" للحفر "الإسرائيلية" الحقل بالاشتراك مع شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية وشركة "ريشيو أويل" الإسرائيلية.

وكانت المتحدثة باسم شركة ديليك مايا سبير قالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن التدفق "التاريخي" الأول للغاز من الحقل إلى "الشبكة الوطنية الإسرائيلية" على الشاطئ سيبدأ في تمام الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش تقريبًا.

ومن المقرر لاحقا تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر والأردن عبر خطوط أنابيب.

وكان من المقرر بدء تشغيل الحقل قبل أسبوع، لكن وزارة البيئة الإسرائيلية أخرته في اللحظة الأخيرة، وطلبت من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية للطاقة تقديم بيانات إضافية حول السلامة والنظافة.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا، ويقع على عمق 1700 متر، وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليار متر مكعب.