المحكمة "الاسرائيلية" تقرر اليوم ..هل سيشكل نتنياهو الحكومة؟

قررت ما تسمى بالمحكمة العليا في "إسرائيل"، صباح الثلاثاء 31/12/2019، الجلسة الخاصة للنظر في الالتماس المقدم ضد أهلية رئيس الوزراء "الإسرائيلي" المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة، في ظل توجيه اتهامات جنائية ضده.

صحيفة “يديعوت " قالت ان “لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة بدأت بالنظر إلى إمكانية أن يقوم نائب في الكنيست (البرلمان)، بتشكيل الحكومة، وهو يواجه جرائم جنائية، بالإشارة إلى نتنياهو.

و قرر نتنياهو أن يطلب من “الكنيست” منحه حصانة من المحاكمة في قضايا فساد، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وتترأس اللجنة القضائية رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، ونائب رئيس المحكمة العليا، حنان ملتسر، والقاضي عوزي فوغلمان.

وقدم الالتماس قرابة 70 شخصية إسرائيلية، بينهم أساتذة جامعات، وعاملون في مجال التكنولوجيا والأمن، حيث يسعون لمنع نتنياهو، من تشكيل الحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

وطلبت المحكمة العليا من المدعي العام الإسرائيلي والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، تقديم رأيه القانوني في هذا الشأن، لكنه أجاب قائلاً إنه “يريد الانتظار حتى بعد صدور حكم المحكمة”، بحسب “يديعوت أحرنوت”.