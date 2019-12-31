وفد قيادي من الجهاد يهنئ "قوات الصاعقة" بذكرى انطلاقتهم

زار وفد من قيادة حركة الجهاد الإسلامي، مقر منظمة طلائع حزب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة لتهنئتهم بمناسبة ذكرى انطلاقتهم.

وكان في استقبال الوفد مسئول قوات الصاعقة في قطاع عزة القيادي محيي الدين أبو دقة، وعدد من قادة المنظمة.

وضّم الوفد الزائر كلا من، القادة في الحركة خضر حبيب وأحمد المدلل ومنير البيوك مسئول الحركة في محافظة خانيونس، وتميم بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في القوى الوطنية والإسلامية في خانيونس.

وتقدم القيادي حبيب بخالص التهاني إلى الأخوة في قوات الصاعقة بمناسبة ذكرى انطلاقتهم ، مشيداً بعمق العلاقة التي تربط الجهاد بقوات الصاعقة.

واعتبر وفد الجهاد أن انطلاقة طلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة) شكَّلت إضافة نوعية لمسيرة الجهاد والمقاومة .

بدوره، رحب أبو دقة بالوفد الزائر مؤكداً على عمق العلاقة التي تجمع منظمته بحركة الجهاد الإسلامي.

وفي ختام "الزيارة قدم وفد الجهاد درع التواصل والمحبة لقيادة الصاعقة تقديرا لجهودهم المباركة في خدمة القضية الفلسطينية.