الجهاد تهنئ القيادي المحرر اطبيش بالحرية

قَدَم وفد من حركة الجهاد الإسلامي وعدد من الأسرى المحررين يتقدمهم الشيخ القيادي خضر عدنان التهاني والتبريكات للأسير المحرر أيمن اطبيش في بلدة دورا بمحافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وكان سلطات الاحتلال الصهيوني قد أفرجت مساء أمس الإثنين عن الأسير القائد أيمن اطبيش بعد اعتقال دام لثلاث سنوات وخمسة أشهر.

بدوره قدم الشيخ خضر عدنان التحية للأسير المحرر القيادي أيمن اطبيش على صبره وعطائه اللامحدود.

وأضاف عدنان "نحيي اليوم القائد أيمن وهو رفيق الشهداء والأسرى والمحررين، الذي كان من أوائل الحركة الطلابية في جامعة بولتيكنك إلى جانب الشهيد القائد محمد سدر وثلة من المجاهدين، الذين كان لهم الدور في انتفاضة الأقصى المباركة".

وأشار عدنان إلى الدور الريادي الذي تبوأ به الأسير المحرر أيمن اطبيش خلال فترات أسره المختلفة والتي بلغت أكثر من 13 عاماً، لم يبخل خلالها بعلمه أو بجهده أو بوقته على خدمة إخوانه الأسرى الأبطال، وجميع الأخوة الأسرى المحررين منهم والذين مازالوا قيد الاعتقال يذكرون ذلك جيداً.

وتقدم عدنان بعظيم التعازي والمواساة للأسير المجاهد أيمن اطبيش بوفاة شقيقته خلال فترة أسره الأخيرة، حيث لم يتمكن من وداعها.

وكان الأسير المحرر أيمن اطبيش قد توجه للمقبرة فور الإفراج عنه، حيث وقف على قبر أخته –رحمها الله-، وقرأ سورة الفاتحة برفقة أبنائها، في مشهد مؤثر يوضح عنجهية الاحتلال الذي حرم أصرَّ على حرمان المحرر اطبيش من وداع أخته عند وفاتها.

جدير بالذكر أن الأسير المحرر أيمن اطبيش ولد بتاريخ 20/04/1980م، بمدينة جالو الليبية، وهو متزوج، وانتقل مع عائلته للعيش داخل فلسطين في العام 1995م، وهو طالب لم يكمل دراسته الجامعية بسبب الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الصهيوني، حيث تعرض للاعتقال خمس مرات سابقة أمضى خلالها ما يزيد عن 13 عاماً في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن النقب الصحراوي.