دعوى قضائية ضخمة ضد "البنك العربي" بتهمة: "معاونة وتمويل الفصائل الفلسطينية"

قالت قناة كان "الإسرائيلية" صباح اليوم الثلاثاء ، 31/12/2019 ، ان 1132 من ذوي قتلى العمليات الاستشهادية الفلسطينية دعوى قضائية ضخمة ضد البنك العربي في محكمة القدس المحلية .

وبينت قناة كان انه وفقا للدعوى القضائية ، التي تزعم تعاون البنك العربي في "انشطة المقاومة الفلسطينية" في إسرائيل والضفة ومنطقة غزة ، التي راح ضحيتها الآلاف من الضحايا ، ودعمها وموّلها وشجعها" على حد زعمهم ، تبلغ المطالبة حوالي 20 مليار شيكل.

وقالت القناة ان اهالي قتلى العمليات الفدائية التي وقعت بين عامي 2005 و 1995 ، من ضمنهم العمليات التي وقعت على مفترق بيت ليد ، ودولفيناريوم ، ومطعم سافارو ، وفندق بارك في نتانيا ، يزعمون ان موظفي البنك والمديرين التنفيذيين ساعدوا عن قصد وبشكل مستمر أنشطة الفصائل الفلسطينية. ولوحظ أيضًا أن البنك ساعد في تمويل المدفوعات لعائلات الاستشهاديين أو السجناء، على حد ادعاء المدعين.

تأسس البنك العربي عام 1930 لمساعدة العالم العربي على الاندماج في الاقتصاد الغربي. وهو الآن واحدة من أكبر الشبكات المصرفية في العالم ، مع أكثر من 600 فرع. يقع مقرها في عمان ، الأردن ، وتقدم الخدمات للأفراد والشركات والمؤسسات المالية الأخرى.