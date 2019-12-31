أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 31/12/2019، شهدت حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.

وتمنت من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت السائقين، أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ودعت السائقين في حالة وقوع الحوادث أن يبادروا لتحريك السيارة لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، لافتةً إلى أنه يمكن للسائق التواصل مع العمليات المركزية.

وقد سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه وفاة الطفل محمد منار الأسطل (5 سنوات) إثر صدمه مركبة من نوع هونداي في منطقة السطر الغربي بخانيونس.