الحكم بإعدام 29 عنصراً من المخابرات السودانية شنقاً

حكمت محكمة سودانية اليوم، بإعدام 29 شخصاً من جهاز المخابرات العامة شنقاً، في قضية قتل معلم أثناء احتجازه في فبراير الماضي خلال الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وقال سعد، شقيق المُعلم القتيل أحمد الخير للصحفيين بعد صدور الحكم "إن هذا اليوم انتصار للعدالة ونصر لكل السودانيين وللثورة". بحسب وكالة رويترز.

وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن على 13 متهما وبرأت أربعة آخرين في حكمها الذي قد يواجه عدة مراحل من الاستئناف.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام 27 عميل مخابرات من كسلا عاصمة ولاية كسلا بشرق السودان.

وقال محام إن فردي المخابرات الآخرين اللذين حُكم عليهما بالإعدام ينتميان لبلدة خشم القربة بولاية كسلا التي قُتل فيها المُعلم.