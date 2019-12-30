العثماني: سيارة كهربائية قريباً والمغرب ينتج سيارة كل دقيقة ونصف

أعلن رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، أن المغرب سينتج قريباً سيارة كهربائية من صناعة المغرب مئة بالمئة، وستنزل للأسواق قريباً.

وأوضح العثماني لمجلس النواب المغربي، مساء اليوم الاثنين، أن مخططات تطوير الصناعة تتسم ببعد استراتيجي وهو ما أقنع المستثمرين الأجانب بإقامة مشاريعهم.

ورداً على الانتقادات التي وجهت له وخاصة من المعارضة حول صناعة السيارات بأنها تتبع لشركات أجنبية، ويمكن أن تغلق في أي لحظة، قال إن هناك أكثر من 6 آلاف مهندس مغربي يعملون في معامل السيارات والطائرات الموجودة في المغرب، داعياً أعضاء البرلمان إلى زيارة هذه المعامل.

وأكد العثماني أن المغرب تمكّن من أن يصبح أكبر منتج للسيارات في أفريقيا، وأن المملكة تنتج سيارة واحدة كل دقيقة ونصف، حيث بلغ مجموع السيارات التي أنتجها المغرب في العام 2018، 400 ألف سيارة.