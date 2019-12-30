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بنزيما يتوصل لاتفاق مع ناديه ريال مدريد لتمديد عقده لـ 2022

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:18 - 30 ديسمبر 2019
كريم بنزيما كريم بنزيما
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توصل النجم الفرنسي ونجم ريال مدريد إلى اتفاق مع ناديه على تمديد عقده حتى عام 2022 وتحسين راتبه في ظل حالته الفنية الجيدة.

وذكرت صحيفة ماركا الاسبانية، أن بنزيمه ينتهي عقده في 2021، وتمكن من الاتفاق على تمديده لعام 2022، مع تحسينات على راتبه ووضعه.

وعزت الصحيفة سبب تجديد عقد بنزيما صاحب الـ، 32 عاماً، إلى تحسن في مستواه والتمديد هو مكافاة له في قلعة سنتياغو برنابيو.

وأشار التقرير، إلى أنه لن يكون الاتفاق رسميًا حتى الصيف المُقبل، على الرغم من العلاقة القوية بين بنزيمة وفلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

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