إسرائيل بيتنا يعمل على إقامة ائتلاف حكومي وليبرمان يتولى منصبا رفيعا

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال عضو الكنيست ستاس ميساجنيكوف من حزب إسرائيل بيتنا إن حزبه سيعمل على إقامة ائتلاف حكومي مستقر وسيصر على أربعة مواضيع رئيسية مدرجة في مقدمة سلّم أولوياته وهي كبح جماح "الإرهاب" وتغيير النظام الانتخابي وقانون المواطنة واتخاذ مبادرات تشريعية معينة في مواضيع تخص العلاقة بين الدين والدولة.

وأضاف يقول "إنه إذا أراد حزب شاس الانضمام إلى مثل هذا الائتلاف فسيترتب عليه عندئذ تليين موقفه حيال هذه القضايا".

وتوقع ميساجنيكوف أن يتولى النائب أفيغدور ليبرمان منصباً وزارياً رفيعاً.

ورجحت بعض الصحف الإسرائيلية أن يكلف بيريس زعيم الليكود بتشكيل الحكومة في غضون ستة أسابيع، في حال أعلنت جميع الأحزاب اليمينية وقوفها إلى جانبه، رغم أن ذلك سيكون المرة الأولى التي لا يتم فيها تكليف الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة.

في غضون ذلك اجتمع رئيس الليكود النائب بنيامين نتنياهو مع رئيس حزب إسرائيل بيتنا النائب أفيغدور ليبرمان الذي لم يلتزم خلال الاجتماع بمساندة ترشيح نتنياهو لإشغال منصب رئيس الوزراء بل أكد المواضيع التي يوليها حزبه أهمية قصوى كضرورة الفصل بين الدين والدولة.

وكان ليبرمان قد اجتمع قبل ذلك مع رئيسة حزب كاديما الوزيرة تسيبي ليفني.

وقد اجتمع رئيس الليكود في موعد سابق اليوم مع رؤساء الكتل المتزمتة وقال إن حزبي شاس والليكود يؤيدان تشكيل ائتلاف حكومي واسع على أساس تكتل الأحزاب اليمينية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" فات إن عدد النساء في الكنيست القادم ارتفع عن الدورة السابقة بحيث سيكون داخل الكنيست 21 امرأة موزعة على العديد من الاحزاب، والعدد الاكبر يعود لحزب كاديما حيث فاز من هذا الحزب 7 نساء، ويعتبر هذا ارتفاعاً عن الانتخابات السابقة حيث كان 17 امرأة في الكنيست الـ 17، وهناك لأول مرة في القوائم العربية تفوز إمرأة وهي حنان الزعبي من قائمة التجمع الديمقراطي.

كذلك فانه تم انتخاب 28 من المتدينين اي يلبسون القلنسوة "الكيباه" وهذا العدد أقل من الكنيست السابقة حيث كان يتواجد 34 عضو كنيست يلبس "الكيباه".

وتضيف الصحيفة أن عدد الاعضاء العرب سيزداد في هذه الانتخابات حيث كان في الكنيست السابقة 12 عضواً عربياً أما الان سيصل العدد الى 13 عضواً منهم عشرة اعضاء من القوائم العربية وحداش وواحد من قائمة كاديما (مجلي وهبي) وكذلك ايوب قرا من الليكود وحماد عمار من حزب ليبرمان.

وتذكر الصحيفة أن من بين الاعضاء المنتخبين يوجد أربعة منهم يحمل درجة بروفيسور وكذلك ثلاثة شغلوا منصب قادة للجيش وهم إيهود باراك وشاؤول موفاز وبوغي يعلون.