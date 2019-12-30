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محاكمة أردني دعا للقصاص من محمد بن سلمان بتهمة تعكير صفو العلاقات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:16 - 30 ديسمبر 2019
القضاء الاردني القضاء الاردني
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أدانت محكمة أمن الدولة الأردنية ظهر اليوم الاثنين، زعيم التيار السلفي الجهادي الشيخ أبو محمد الطحاوي بتهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة.

وانصدم التيار السلفي الجهادي الأردني، والذي يعد أنصاره بالآلاف خصوصا وأن الفتوى التي استندت اليها النيابة في قضية الطحاوي لم تكن أكثر من قصاصة ورق بخط اليد ولم تعمم أو تبث أو تنشر كما حاول الدفاع أن يقول طوال هذه المحاكمة.

عمليا تريد السلطات أن يبقى الطحاوي خلف القضبان بسبب نشاطه الايديولوجي والفكري الكبير في بث العقيدة الجهادية وفي تأييد تنظيم "الدولة" في الماضي، وبسبب مكانته الروحية الكبيرة وسط أعضاء التنظيم السلفي الجهادي.

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