اطلاق سراح سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض

سمحت إدارة شؤون البيئة بمحافظة شمال سيناء في جمهورية مصر العربية اليوم الاثنين بإطلاق سراح سلحفاة بحرية مهددة بالانقراض من شاطئ جامعة سيناء لتعود لبيئتها الطبيعية.

يُشار إلى أن السلحفاة قد نقلت من القاهرة إلى شاطئ العريش بمعرفة عدد من المهتمين بالشأن البيئي، حيث تم علاجها، وقد استغرقت عملية الاعلاج مدة أسبوع كامل.

مدير عام شؤون البيئة بديوان محافظة شمال سيناء جمال حلمي قال: السلحفاة النادرة التي تم اطلاق سراحها في البحر المتوسط تزن حوالى 52 كيلو جراما، أما طول الصدفة 78 سنتيمتر وعرضها 67 سنتيمترا".

وأوضح أن السلحفاة تم نقلها إلى جامعة سيناء الخاصة لتقديم العلاج اللازم لها، وقد وضعت في حوض تم حفره على ساحل البحر المتوسط لمتابعة وضعها الصحي حيث قام فريق من أساتذة الجامعة المتخصصين بمتابعة حالتها لمدة 24 ساعة، وبعد التأكد من علاجها تم اطلاق سراحها في البحر المتوسط لبيئتها.

وعن انواع السلاحف قال حلمي: " هناك 3 أنواع وهم 1/ السلحفاة البحرية الخضراء، 2/ السلحفاة كبيرة الرأس، 3/ السلحفاة جلدية الظهر.

وأشار إلى أن النوعين الاول والثاني من السلاحف مهددين بالانقراض.

ومن أسباب انقراض السلاحف البحرية وفقًا لرئيس جمعية البيئة في العريش عبد الله الحجاوي، بناء القري والمنتجعات السياحية وصيد السلاحف بشكل جائر والامتداد العمراني في السواحل خاصة الشمالية منها، بالإضافة إلى السلوكيات الخاطئة للمصطافين.