ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نتنياهو يطالب بالحصانة البرلمانية لعدم مقاضاته

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:01 - 30 ديسمبر 2019
نتنياهو.JPG نتنياهو.JPG
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

طلب رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في القضايا الثلاثة المتهم فيها، بالفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

ووفقاً للقناة العبرية الـ 13، إن نتنياهو طلب من إدلشتاين في رسالة أنه يريد الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته. ويأتي هذا الطلب قبيل يومين من انتهاء المهلة الرسمية لطلب الحصانة والمقررة الخميس القادم.

واعتبر نتنياهو أن طلب الحصانة لا يعد تهرباً من المقاضاة، وإنما يمثل حجر أساس في النظام الديمقراطي"، على الرغم من أنه نفى اعتزامه سابقاً أنه يحاول الحصول على الحصانة البرلمانية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات