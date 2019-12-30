نتنياهو يطالب بالحصانة البرلمانية لعدم مقاضاته

طلب رئيس حكومة الاحتلال المؤقت بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، من رئيس الكنيست يولي ادلشتاين الحصانة البرلمانية، لمنع محاكمته في القضايا الثلاثة المتهم فيها، بالفساد وتلقي الرشوة وخيانة الأمانة.

ووفقاً للقناة العبرية الـ 13، إن نتنياهو طلب من إدلشتاين في رسالة أنه يريد الحصانة البرلمانية لمنع محاكمته. ويأتي هذا الطلب قبيل يومين من انتهاء المهلة الرسمية لطلب الحصانة والمقررة الخميس القادم.

واعتبر نتنياهو أن طلب الحصانة لا يعد تهرباً من المقاضاة، وإنما يمثل حجر أساس في النظام الديمقراطي"، على الرغم من أنه نفى اعتزامه سابقاً أنه يحاول الحصول على الحصانة البرلمانية.