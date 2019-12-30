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نادي إنجليزي يمنع مشجع من دخول ملعبه لمدة 3 أعوام لهذا السبب

  • فلسطين اليوم - انجلترا
  • 22:45 - 30 ديسمبر 2019
جماهير نادي نورويتش جماهير نادي نورويتش
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قرر نادي نورويتش سيتي الانجليزي مساء اليوم الاثنين، إيقاف أحد مشجعيه من دخول الملعب لمدة 3 أعوام بسبب خروجه عن النص والقوانين الرياضية في آخر مباراة للفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن سبب قرار المنع أوضح النادي الانجليزي وفقًا لبيان صادر عنه مساء الاثنين، أن ايقاف مشجع 3 أعوام من دخول ستاد كارو رود، جاء بعد القبض عليه بسبب القاء أشياء خطيرة داخل أرض الملعب خلال المباراة مع توتنهام والتي انتهت بالتعادل الايجابي (2-2).

وأوضح أن المشجع تم التعرف عليه ثم اعتقل في وقت لاحق بعد إلقاء أشياء خطيرة إلى الملعب خلال الشوط الأول من المباراة ضد توتنهام والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

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