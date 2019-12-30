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بماذا كافأت ادارة ريال مدريد النجم كريم بنزيما؟

  • فلسطين اليوم - ريال مدريد
  • 22:21 - 30 ديسمبر 2019
كريم بنزيما كريم بنزيما
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توصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مساء اليوم الاثنين، إلى اتفاق جديد مع ادارة نادي ريال مدريد الإسباني لتمديد عقده داخل أسوار القلعة البيضاء.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المستويات الجيدة والمميزة التي ظهر فيها بنزيما في الفترة الأخيرة من المباريات دفعت إدارة النادي لمنح اللاعب عقد جديد مع الفريق.

وأشارت الصحيفة الاسبانية، أن الاتفاق لم يوقع بشكل رسمي حتى الصيف المقبل، رغم قوة العلاقة بين بنزيما ورئيس ريال مدريد فلورينتينو بيريز.

ووفقًا لما كشفته "الماركا" فإن عقد بنزيما سيتم تمديده بدلًا من عام 2021 إلى عام 2022 إضافة إلى تحسين راتبه في ظل الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها المهاجم الفرنسي في الفترة الأخيرة من المباريات.

يُشار إلى أن المهاجم الفرنسي كريم ينزيما سجل في موسم الليجا حتى اليوم 12 هدفًا متخلفًا بهدف واحد فقط عن المهاجم الارجنتيني نجم برشلونة ليونيل ميسي الذي يحتل صدارة هدافي الدوري الاسباني.

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