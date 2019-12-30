أبو مرزوق: بأيدينا الكثير لوقف القرصنة الإسرائيلية لأموالنا

وصف عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لمبلغ 150 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية، بالقرصنة الإسرائيلية، والتي من المفترض التصدي لها ومقاومتها وعدم الاستسلام لها، يضاف لها اقتطاع ما نسبته 3% من أموال المقاصة كخدمة غير مرغوب فيها للاحتلال.

يشار إلى ان الكابنيت الإسرائيلي وافق على اقتطاع 150 مليون شيقل من أموال المقاصة، بحجة دفع رواتب لأسر الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى 3% من حجم الأموال، نصيب جباية الأموال من قبل الاحتلال نيابة عن السلطة عبر المعابر الإسرائيلية. حيث جاء التصويت على اقتراح تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بينيت بهذا الخصوص.

وغرّد أبو مرزوق على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: اقتطاع 150مليون شيكل من أموال "المقاصة" قرصنة يجب التصدي لها ومقاومتها وعدم الاستسلام لها، مضيفا أن " اقتطاع 3% من أموال المقاصة كخدمة غير مرغوب بها كذلك".

وأكد أن بيدنا الكثير من الأوراق لوقف الابتزاز الاسرائيلي، منها وقف العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، وقف التنسيق الأمني، والاستغناء عن منتجاتهم".