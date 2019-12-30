هدم 648 مسكنًا واقتلع 15 ألف في الضفة خلال 2019

رصد مركز أبحاث الأراضي في فلسطين، اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي والمنشآت السكنية خلال عام 2019، حيث رصد حالة هدم لنحو 648 مسكنًا ومنشأة.

مدير مركز أبحاث الاراضي جمال العمله قال: "إن الاحتلال اقتلع ودمر حوالي 15 ألف شجرة معظمها من أشجار الزيتون، كما وجدد اغلاق 68 ألف دونم من الاراضي الفلسطينية، وأقام 34 حاجزا جديدا ليصبح عدد الحواجز الاجمالي 888 حاجزا، خلال 2019.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المركز اليوم الاثنين في مقر وزارة الاعلام بمدينة الخليل.

وأضاف العمله: "وتيرة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة ازدادت هذا العام بعد الانفلات السياسي لليمين الاسرائيلي بدعم امريكي.

وأشار إلى أن ثلاثة تصريحات أدت إلى زيادة الاستيطان ومنها تصريحات وزير الخارجية الامريكي بأن الاستيطان لم يعد غير شرعي من وجهة نظرهم، وتصريحات بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال بسعيه لضم الاغوار.

ولفت إلى أن من بين تلك التصريحات قرار وزير جيش الاحتلال بتسجيل الاراضي التي استولى عليها المستوطنون حسب قانون الاراضي الاسرائيلي ووزارة القضاء الاسرائيلية، قائلًا: "هذا يعني عمليا ضما فعليا للأراضي الفلسطينية قبل ان يتم اعلان ضمها بشكل رسمي".