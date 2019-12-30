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حزب الله يحذر من عرقلة مهمة رئيس الوزراء المكلف

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:05 - 30 ديسمبر 2019
حسان دياب حسان دياب
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حذر حزب الله من أي محاولة لمحاصرة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب ،وإعادة لبنان إلى الفراغ، بعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت لاستقالة حكومة سعد الحريري.

ودعا نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني السيد حسن نصر الله، الإثنين، إلى تسهيل مهمة الرئيس المكلّف في تأليف الحكومة".

واعتبر أنّ "أي محاولة لمحاصرة رئيس الوزراء المكلف تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ"، مشيرا إلى أنه "من الطبيعي أن يحتاج بعض الوقت بسبب الاتصالات التي يجريها لتمثيل أوسع على المستويين السياسي والشعبي".

وتعجّب قاسم في سياق البيان: "كيف يعد له بعضهم الأيام وقد كانوا يتجاوزون الشهور بسبب مصالحهم الضيقة".

ولفت إلى أنه "من حق الرئيس المكلف ومسؤوليته أن يتشاور مع شرائح المجتمع وسياسييه، لكنه ليس مسؤولا عن أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، هم يتحملون مسؤولية رفضهم، وهو مسؤولٌ عن أن يقدم الحكومة التي توصل إليها بالتشاور مع رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لنيل الثقة".

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