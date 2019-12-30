حالة الطقس: تحذير من تشكل الصقيع الليلة وفجر الثلاثاء

حذر راصد جوي مساء اليوم الاثنين المواطنين الفلسطينيين من تشكل الصقيع خلال ساعات فجر وصباح الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الليلة ستكون الأكثر برودة منذ بداية الموسم الحالي.

ووفقًا لطقس فلسطين، ففي ساعات الليل تسود اجواء باردة بشكل كبير في المناطق الجبلية وباردة بشكل عام في كافة المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

من جهته توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتراوح درجات الحرارة الليلة وحتى صباح غدٍ الثلاثاء في جبال الضفة الغربية المحتلة ما بين (1-4) درجات.

ويوم غدٍ الثلاثاء يرى طقس فلسطين بأن الاجواء ستكون باردة نهاراً خصوصاً في الجبال مع تواجد الغيوم المتفرقة في السماء مع فرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق.