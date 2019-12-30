"الحرس الثوري": الرد على الضربات الأمريكية حق للعراقيين

أدان الحرس الثوري الإيراني، استهداف قواعد ومعسكرات كتائب حزب الله في العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الحرس الثوري في بيان له مساء الاثنين، إن الرد على الضربات الامريكية هو حق طبيعي للشعب العراقي، والقوات المدافعة عن العراق".

ووصف البيان الضربات التي نفذت مساء أمس الأحد، وقتل على إثرها 28 من عناصر كتائب حزب الله العراق، بـ "الانتهاك للسيادة الوطنية".

وأضاف الحرس الثوري في بيانه الذي نشرته وكالة فارس، : "الهجوم دلل مرة أخرى على أن أمريكا هي السبب الرئيسي وراء زعزعة الأمن وإثارة الفوضى والتوتر وتأجيج النيران في المنطقة".

وكانت الولايات المتحدة نفذت ضربات، ضد مواقع لكتائب حزب الله، في العراق وسوريا، وألحق خسائر كبيرة على مستوى الأفراد والمواقع.