150 مليون شيكل.. وزير الشيخ يرد على قطع "إسرائيل" لأموال المقاصة

رد وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ، اليوم الاثنين، على قرار الاحتلال "الإسرائيلي" بخصوص قطع عشرات الملايين من أموال المقاصة الضريبية لصالح السلطة، بحجة انها تذهب لعائلات الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

واكد الشيخ، المسؤول عن علاقات السلطة مع الاحتلال، على استمرار وزارة ماليته في دفع رواتب عائلات الشهداء والجرحى مهما كان الثمن، مشيرًا إلى ان قيادة السلطة تدرس حاليًا كيفية الرد على قرار الخصم.

يشار إلى ان "الكابينت" الإسرائيلي وافق على مقترح وزير الحرب نفتالي بينت، اليوم، الذي يقضي بحجب حوالي 150 مليون شيكل (43 مليون دولار)، من الضرائب الشهرية لصالح إلى السلطة.

وتعرف (المقاصة) بأنها مصطلح اقتصادي يعني آلية مالية لتسوية المعاملات التجارية والمالية والمصرفية بين الأشخاص والبنوك والجهات المختلفة.