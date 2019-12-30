ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. محلي
  3. عرض الخبر

طالع حركة المرور لمدينة غزة يوم غدٍ الثلاثاء 2019/12/30

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:54 - 30 ديسمبر 2019
طالع حركة المرور لمدينة غزة يوم غدٍ الثلاثاء 30/12/2019 طالع حركة المرور لمدينة غزة يوم غدٍ الثلاثاء 30/12/2019
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، اليوم الاحد، عن إغلاق الطرق والشوارع المرورية في شوارع مدينة غزة، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2019/12/30.

وأعلمت شرطة المرور، في بيان مقتضب وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، بوجود فعالية وطنية غدًا الثلاثاء، الساعة الخامسة مساءً في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، موضحًا انه سيبدأ تجمع المواطنين الساعة 3 عصرا.

وذكرت انّه سيتم انطلاق مسير كشفي الساعة 3 عصرًا من مفترق أبو خضرة باتجاه ساحة الجندي المجهول، مشيرًا إلى انه سيتم إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار وقت مرور المسير وبدء الفعالية.

وطالبت شرطة المرور، السائقين القيادة بحذر وتمهل في محيط مكان الفعالية تفاديا لوقوع أي حوادث سير.

الأكثر مشاهدة

متعلقات