طالع حركة المرور لمدينة غزة يوم غدٍ الثلاثاء 2019/12/30

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، اليوم الاحد، عن إغلاق الطرق والشوارع المرورية في شوارع مدينة غزة، يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 2019/12/30.

وأعلمت شرطة المرور، في بيان مقتضب وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، بوجود فعالية وطنية غدًا الثلاثاء، الساعة الخامسة مساءً في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، موضحًا انه سيبدأ تجمع المواطنين الساعة 3 عصرا.

وذكرت انّه سيتم انطلاق مسير كشفي الساعة 3 عصرًا من مفترق أبو خضرة باتجاه ساحة الجندي المجهول، مشيرًا إلى انه سيتم إغلاق بعض الشوارع الفرعية المؤدية لشارع عمر المختار وقت مرور المسير وبدء الفعالية.

وطالبت شرطة المرور، السائقين القيادة بحذر وتمهل في محيط مكان الفعالية تفاديا لوقوع أي حوادث سير.