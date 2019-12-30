وزارة الداخلية تنوه بشأن عمل معبر رفح البري غدًا الثلاثاء 30/12/2019

نوهت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم الاحد، بان عمل معبر رفح البري يوم غدٍ الثلاثاء، هو وصول فوج المعتمرين فقط.

واهابت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية، في بيان مقتضب، المواطنين الكرام بأنه نظراً لتعذر وصول الفوج الأول من معتمري قطاع غزة اليوم الإثنين، فقد تقرر أن يُخصص عمل المعبر يوم غد الثلاثاء 12/31، لوصول فوج المعتمرين فقط.

يشار إلى ان عدد المعتمرين الفوج الثاني بلغوا نحو 670 معتمرًا، وخصص عمل معبر رفح لمغادرتهم فقط، ويكون يوم غدٍ الاثنين، مخصص لعودة الفوج الأول الذي وصل فجر اليوم إلى القاهرة، بعد اداء مناسك العمرة في الديار الحجازية بمكة المكرمة.