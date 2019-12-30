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مهجة القدس: الاحتلال يفرج عن اسير من الجهاد في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 17:03 - 30 ديسمبر 2019
اسير- ارشيفية اسير- ارشيفية
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أفرجت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الاحد، عن أسير من حركة الجهاد الإسلامي، من سكان مدينة الخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، بأن الاحتلال افرجت عن القائد في الجهاد، ايمن علي سليمان اطبيشه (39 عامًا)، من بلدة دورا قضاء المدينة، بعد اعتقال دام 3 سنوات وخمسة أشهر.

وخاض الأسير اطبيشه إضرابين عن الطعام خلال معركة الأمعاء الخاوية، منها 105 يومًا وآخر 100 يومًا، ضد اعتقاله الادراي، بدون توجيه تهمة له.

 يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت ايمن اطبيشه، بتاريخ 2016/8/2، وحكمت محكمة العدو بتاريخ 19/5/2019، ضد الأسير بالسجن لدمة عام وغرامة مالية قدرها 15 ألف شيكل، وباقي السنوات سجن أثناء تحويله للاعتقال الإداري.

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