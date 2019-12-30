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شاهد: مصرع لاعبة سيرك أمام الجمهور

  • فلسطين اليوم - موسكو
  • 16:38 - 30 ديسمبر 2019
شاهد: مصرع لاعبة سيرك أمام الجمهور شاهد: مصرع لاعبة سيرك أمام الجمهور
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لقيت لاعبة أكروبات في السيرك الروسي مصرعها، اثر تعرضها لحادث فظيع، خلال استعراض مهاراتها دون معدات أمان، ما تسبب بحالة من الفوضى بين الجمهور.

وعانت اللاعبة  "يلينا بريخو دسكايا" من كسور مروعة في جمجمتها؛ حين سقطت من ارتفاع 7 أمتار في سيرك فلاديفوستوك، وأظهر الفيديو لحظة فقدان البهلوانية قبضتها ببطء، بينما كانت تحاول الإمساك بالشريط، قبل أن تسقط على الأرض.

ووقع الحادث أمام المتفرجين المصدومين الذين حضروا عرض ما قبل العام الجديد، وهرع عمال السيرك لمساعدة يلينا التي كانت لا تتحرك عن الأرض. وفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفقدت يلينا الوعي، ونقلت إلى المستشفى، حيث تم حجزها في العناية المركزة، بينما نفى السيرك وجود أي خلل في المعدات، وألمح إلى أن سقوطها كان بسبب ”خطأ بشري“.

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