ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

نصف مليون يهودي يؤدون ما يسمى "بعيد الانوار" عند حائط البراق

  • فلسطين اليوم - القدس
  • 16:32 - 30 ديسمبر 2019
مستوطون عند حائط البراق مستوطون عند حائط البراق
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت القناة 7 العبرية، اليوم الاحد، ان نصف مليون يهودي زاروا حائط البراق في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة، ان الزوار هم من السياح وعائلات يهودية، كانوا قد توجهوا من جميع انحاء البلاد إلى إشعال بما يسمى شموع "الحانوكا"، وأداء الصلوات التلمودية.
دية عند حائط البراق.

ويذكر، ان الاحتلال "الإسرائيلي" يحتفل بما يسمى بعيد الأنوار، أو "حانوكا"، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، لمدة 8 أيام، ويتم إضاءة شمعة واحدة في اليوم الأول، ثم شمعة ثانية في مساء اليوم الثاني وهكذا حتى تكتمل إضاءة الشموع الثمانية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات