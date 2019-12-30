نصف مليون يهودي يؤدون ما يسمى "بعيد الانوار" عند حائط البراق

أكدت القناة 7 العبرية، اليوم الاحد، ان نصف مليون يهودي زاروا حائط البراق في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة، ان الزوار هم من السياح وعائلات يهودية، كانوا قد توجهوا من جميع انحاء البلاد إلى إشعال بما يسمى شموع "الحانوكا"، وأداء الصلوات التلمودية.

دية عند حائط البراق.

ويذكر، ان الاحتلال "الإسرائيلي" يحتفل بما يسمى بعيد الأنوار، أو "حانوكا"، في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، لمدة 8 أيام، ويتم إضاءة شمعة واحدة في اليوم الأول، ثم شمعة ثانية في مساء اليوم الثاني وهكذا حتى تكتمل إضاءة الشموع الثمانية.