نتنياهو يتفاخر بهرولة الانظمة العربية: قريبا سنبرم اتفاقيات رسمية مع دول عربية

وعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بنسج علاقات طبيعية واتفاقات رسمية مع عدد من الدول العربية.

وقال نتنياهو "أعتزم في السنوات القادمة إبرام اتفاقات للتطبيع والسلام مع عدد من الدول العربية"، واستذكر على وجه التحديد رحلته إلى عمان عام 2018 ، وهي دولة عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية باسرائيل".

وتحسنت علاقات إسرائيل غير الرسمية مع عدد من الدول العربية المعتدلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير 2017 ، حيث دفعت الولايات المتحدة نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي. حتى الآن ، لدى إسرائيل معاهدات سلام رسمية مع مصر والأردن فقط.

وأصرت الدول العربية المعتدلة علانية على أنها لن تصنع السلام مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، لكن عددا منهم سمح بتحسين العلاقات مع إسرائيل، حيث زار وزير الخارجية الاسرائيلي إسرائيل كاتس ووزيرة الرياضة والثقافة ميري ريجيف الإمارات العربية المتحدة