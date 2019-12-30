اليورو يرتفع لأعلى مستوى مقابل هبوط للدولار

سجل اليورو ارتفاعاً الى اعلى مستوى منذ 5 اشهر، في مقابل هبوط سعر الدولار ارتفع اليورو، نتيجة انخفاض الطلب عليه بسبب ترقب اتفاق تجاري محتمل ينهي الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إضافة إلى تفاؤل تجاه آفاق النمو العالمي.

وتفاقم الضعف العام في سعر الدولار الأمريكي، نتيجة التداولات الهزيلة في نهاية العام الحالي، التي سجلت انخفاضا على مدى ثلاث جلسات متتالية وتكبدت يوم الجمعة أكبر تراجع في يوم واحد منذ حزيران/ يونيو الماضي.

وتعززت معنويات المستثمرين، مما شجعهم على عدم شراء الدولار كملاذ آمن، خلال جلسة التداولات في آسيا حين كشف البنك المركزي في الصين عن إجراء للمساهمة في خفض تكاليف الإقراض وتعزيز النمو الاقتصادي المتعثر. كما رحب المستثمرون بتقرير توقع ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية في 2019 بنسبة ثمانية بالمئة.

وارتفع اليورو إلى 1.1211 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ 13 آب/ أغسطس في التعاملات المبكرة الآسيوية.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، 0.1 بالمئة إلى 96.821.

وفي ضوء الخسارة المسجلة يوم الجمعة، تكون مكاسب المؤشر هذا العام قد انكمشت إلى نحو 0.6 بالمئة.

كما تراجعت العملة الأميركية مقابل الين الياباني لتخسر 0.3 بالمئة إلى 109.17.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.3106 دولار. ومقابل اليورو، انخفض 0.1 بالمئة إلى 85.51 بنس. وتضرر الاسترليني منذ منتصف أيلول/ سبتمبر بسبب مخاوف من أن بريطانيا تتجه إلى خروج غير منظم من الاتحاد الأوروبي بنهاية 2020.

وارتفع اليوان الصيني، ليتماسك دون المستوى المهم البالغ سبعة يوانات للدولار. وفي تعاملات الأسواق الخارجية، ارتفعت العملة الصينية إلى 6.9752 وهو أعلى مستوياتها منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر.