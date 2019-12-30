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شاهد.. شاب ينقذ طفلة من موت محقق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:24 - 30 ديسمبر 2019
تكتك تكتك
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نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شاب يستقل "تكتك" ينقذ طفلة من موت محقق في أحد شوارع قطاع غزة.

و أظهر الفيديو، طفلة تحاول قطع الشارع بسرعة كبيرة، إلا أن الشخص الذي كان على "التكتك" حملها بسرعة فائقة ومهارة عالية وأنقذها من الموت.

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