شاهد.. شاب ينقذ طفلة من موت محقق

نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر شاب يستقل "تكتك" ينقذ طفلة من موت محقق في أحد شوارع قطاع غزة.

و أظهر الفيديو، طفلة تحاول قطع الشارع بسرعة كبيرة، إلا أن الشخص الذي كان على "التكتك" حملها بسرعة فائقة ومهارة عالية وأنقذها من الموت.

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