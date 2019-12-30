فوائد كثيرة لبذور القنب .. تعرف عليها

ترجع اصول بذور القنب إلى عائلة بذور الكتان والشيا وتشتهر بأنها مضادة للأكسدة ولها خصائص مضادة للالتهابات، كما أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيد لجسم الانسان مثل: البروتينات والمعادن والأحماض الأمينية ونسبة عالية من الألياف.

وتشتهر بذور القنب بمذاقها المعتدل وهي شبيهة بالجوز ويمكن إضافتها مطحونة على الحليب أو العصير أو الشوربة أو تناولها مع طبق من الشوفان.

ويساعد هذا النوع من البور على علاج التهاب المفاصل والسرطان والسكري وتقلل من خطر أمراض القلب ومفيدة جدا للسيدات خاصة بعد فترة انقطاع الطمث.

ومن أبرز مميزات بذور القنب: