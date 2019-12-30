قناة عبرية تكشف مهمة "وحدة الغيوم" التابعة لجيش الاحتلال

كشفت وسائل اعلام عبرية اليوم الاثنين عن شعبة تابعة لجيش الاحتلال تسمى "وحدة الغيوم".

و أوضحت القناة العبرية الثانية بأن هذه الوحدة تطور عملها على مدار سنوات، مشيرة الى أن هذه الوحدة لديها قدرة على جمع المعلومات من كافة الوحدات العسكرية بصورة ذات فاعلية.

وبحسب القناة العبرية، فإن وحدة الحواسيب بقسم الاتصالات في جيش الاحتلال تعتبر من أهم الوحدات العسكرية على مدار سنوات، حيث تقوم هذه الوحدة المعروفة باسم "وحدة الغيوم" الخاصة بإدارة كافة الحواسيب ونظم المعلومات بهدف مضاعفة القدرة التشغيلية للجيش الإسرائيلي"​​​.

و تشكل "وحدة الغيوم" منصة مركزية تتيح للجيش قدرات كثيرة، بينها قدرات تشغيلية متطورة، موضحاً أن أكبر الشبكات التي يمتلكها الجيش موجودة لديهم، ويتم تشغيلها لدى الوحدة التي تقوم بحماية الشبكات أيضا في الإنترنت، وفقاً للقناة الثانية.

و تابعت القناة العبرية بأن الجنود في مقر الوحدة يجلسون أمام شاشات كبيرة وتظهر أمامهم على سبيل المثال الطائرة المسيرة التي تحلق فوق غزة، والمواد المصورة التي تلتقطها الكاميرات على الحدود اللبنانية، وحتى مواد أجهزة الاستشعار التي يحملها الجنود في الضفة الغربية، حيث تتدفق إلى هذه الوحدة فيديوهات من كافة الوحدات العسكرية المختلفة، من البر والبحر والجو، وجميع المواد المصورة متاحة لديهم بسهولة، ما يساهم بتوفير قدرة عالية من الحماية للجيش. والتعاون مع الوحدة وباقي الوحدات العسكرية يتيح قدرة لاستجابة أكثر فاعلية أمام العدو في ساحة المعركة".

و بينت أنه بفضل وجود هذه الوحدة، فان عملية جمع المعلومات من كافة الوحدات العسكرية أصبحت تستغرق أياما محدودة، بعد أن كانت تستغرق بالماضي أشهرا، ويعتبر عملها هاماً وحساساً جداً ويحتاج إلى حرص شديد".