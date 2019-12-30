فتاة تنجو من الموت بسبب دفتر

تمكن دفتر مدرسي من انقاذ فتاة سعودية من رصاصة طائشة اخترقت جدار غرفة في منزلها أثناء مراجعتها لدروسها، بمركز القوز في محافظة القنفذة إحدى محافظات "مكة المكرمة".

وعن تفاصيل الحادثة، تمكن والد الفتاة عشيري القوزي تفاصيل الحادثة قائلًا إن رصاصة حية ”اخترقت جدار غرفة في منزله كانت إحدى بناته تحضر فيها، للامتحانات".

وأضاف الوالد، أن ابنته التي تدرس في الصف الرابع ”غادرت الغرفة لأخذ قسط من الراحة، لكنها فوجئت عند عودتها برصاصة اخترقت أحد الدفاتر التي كانت تراجعها استعدادا لامتحان“، موضحًا أن ابنته ”اصيبت بحالة من الخوف والهلع لتجري باتجاه أمها وتخبرها بما حدث“.

وعبّر عن استيائه من العبث والتصرف المزعج وغير المسؤول، مشيرا إلى أنه ”تقدم ببلاغ رسمي إلى المركز الأمني بالمنطقة من أجل كشف هوية الفاعل“.

يشار إلى أن بعض مناطق السعودية شهدت إطلاقًا للعيارات النارية تعبيرا عن الفرح في المناسبات على الرغم من وجود تعليمات حكومية بالتصدي بحزم لهذه الظاهرة ومعاقبة الفاعلين.