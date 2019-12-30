حماس : لا محادثات للتهدئة في غزة والاحتلال لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين 30/12/2019 ، عقد أي محادثات هدنة مع الاحتلال الصهيوني، مؤكدةً أن الحصار والعقوبات ما زالت قائمة، وأن العدو الصهيوني لم يلتزم بكامل استحقاقات التفاهمات التي جرت بوساطة الجانب المصري سابقًا.

وأكدت الحركة ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليتهم عن وقف مهزلة الحصار والعقوبات التي يمارسها العدو الصهيوني والسلطة الفلسطينية في رام الله بهدف إسقاط المقاومة وتركيع الشعب الفلسطيني.

وكانت وسائل إعلام عبرية تناولت منذ مساء أمس الأحد، خبر اتفاق التهدئة بين "إسرائيل" وحركة حماس بغزة، برعاية المخابرات مصرية، وتحدثت عن تفاصيله وأهدافه ونقاط الاختلاف بين الطرفين.

وكشفت القناة الثانية العبرية، صباح اليوم الأثنين، عن الهدف الإسرائيلي من التوصل الى اتفاق تهدئة مع حماس، حيث أكدت أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تسعى للتهدئة في الجنوب، من أجل التركيز على التهديديات على الجبهة الشمالية.