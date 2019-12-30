اليوم: الأسير أيمن اطبيش على موعد مع الحرية

أفاد محمد إطبيش شقيق الأسير القيادي في حركة الجهاد الاسلامي الشيخ أيمن علي سليمان اطبيش أن سلطات الاحتلال أبلغتهم بقرارها الافراج عنه اليوم من سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضح اطبيش، في تصريح إذاعي أنه سيتم الافراج عن شقيقه من سجن النقب الصحراوي لافتا إلى أن جماهير شعبنا تتهيأ لاستقباله عند حاجز الظاهرية بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

والقيادي أيمن اطبيش ٤٢ عاما من بلدة خرسا قرب دورا جنوب الخليل المحتلة أمضى في الاعتقال الأخير أكثر من ٣ سنوات منها ٣٠ شهرا بالاعتقال الاداري.

علما أنه تعرض في هذا الاعتقال للعزل الانفرادي أكثر من مرة تحت حجج أمنية واهية، كما يعتبر من رواد الاضرابات في السجون، حيث أضرب عن الطعام مما مجموعه ٢٣٠ يوما.

يشار إلى أن القيادي أيمن اطبيش قد أمضى أكثر من ١٦ عاما أغلبها في الاعتقال الاداري، وهو طالب في كلية الهندسة منذ عام ١٩٩٨م، ولم يتمكن من اكمال الدراسة بسبب الملاحقة والاعتقالات المتواصلة بحقه على يد قوات الاحتلال، كما يعد من قيادات السجون وله دور وطني وحدوي في الاسر.

يذكر أنه متزوح وجميع اخوانه تعرضوا للاعتقال ولا يزال شقيقه الأصغر معتقلا في سجون الاحتلال منذ شهر، وقد توفي والده وهو بالأسر.