مصر: تعرف على المرأة الأكثر بحثًا على جوجل في 2019

كشف مصدر مصري مطلع في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا معلومات، أن الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، كانت الأكثر بحثا عنها، على محرك البحث "غوغل"، خلال عام 2019.

وقال المصدر في تصريحات صحفية، إن بحث المصريين عن اسم شيرين عبد الوهاب، لم يكن عن أغانيها، بقدر ما كان عن مشاكلها وأخطائها على مدار العام.

وأضاف قائلًا: "لكن في النهاية، الحكايات تؤدي إلى أغاني، فالأخبار السيئة تسبق الجيدة في الانتشار على السوشيال ميديا".

ويرجع مراقبون السبب إلى أن شيرين أثارت عدة أزمات خلال عام 2019، بسبب "زلات لسانها" على خشبة المسرح أمام الجمهور، الأمر الذي يدفعها في أغلب الأحيان إلى الاعتذار أو مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز المواقف، حيث قالت مازحة خلال حفل غنائي لها، أحيته في البحرين، بتاريخ 14 مارس/ آذار الجاري: أنا هنا أتكلم براحتي... في مصر ممكن يسجنوني"، وهو ما جعلها تواجه تهمًا بالإساءة إلى أمن مصر.