وسط تشديدات أمنية.. 168 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

وسط قيود مشددة على دخول المقدسيين ، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الاثنين ، 29/12/2019 المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة وسط حراسة أمنية مشددة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 163 مستوطنًا من بينهم 62 طالبًا يهوديًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصر وقواتها الخاصة في داخل المسجد الأقصى وعند بواباته الخارجية، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.