شاهد: رجل ينقذ شابة من الدهس بشكل مثير

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة في أحد شوارع مدينة فلاديفوستوك، شرق روسيا، حيث تمكن رجل من انقا.ذ شابة من الدهس بشاحنة منزلقة.

ويظهر في الفيديو رجل يسارع إلى إنقاذ شابة، في العشرينات من عمرها، كانت ستدهسها شاحنة على إحدى الإشارات المرورية في المدينة.

كما ظهرت الفتاة وهي تعبر ممر المشاة وتنزلق بسبب الجليد في الشارع وتسقط أرضا، في الوقت الذي تظهر شاحنة، مسرعة على الطريق، وتحاول التوقف، ولكن دون جدوى بسبب الجليد.

وقبل لحظات من وقوع الكارثة، تمكن الرجل من الامساك بالفتاة بسرعة وسحبها قبل وصول الشاحنة، التي توقفت بعد انزلاقها على الجليد دون حدوث أضرار.