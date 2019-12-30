من الذي توج بجائزة اجمل هدف في الدوري الانجليزي لعام 2019؟

توج نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى بجائزة محمد صلاح صاحب أجمل هدف فى ملعب "أنفيلد" خلال عام 2019 وذلك بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ليكون.

ونافس محمد صلاح على حصد اللقب بـ"هدفين" الأول في شباك تشيلسى بالنسخة الماضية المسابقة، والثانى أمام أرسنال الموسم الحالى.

ونافس محمد صلاح على الفوز بلقب صاحب أجمل هدف فى ملعب "أنفيلد" بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" خلال عام 2019، البرازيلى فابينيو الذى سجل هدفاً صاروخياً فى شباك مانشستر سيتى هذا الموسم، وساديو مانى الذى أحرز هدفاً مثالياً فى شباك إيفرتون.

وحصل هدف محمد صلاح فى شباك تشيلسى على 56% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء، فيما حصل هدفه فى شباك أرسنال على 5% من أصوات الجماهير، وحصل هدف فابينيو الصاروخي فى شباك مانشستر سيتى على 34%، وهدف ساديو مانى فى شباك ايفرتون على 6%.

وخلال هذا العام، حقق محمد صلاح العديد من الأرقام المميزة والقياسية، حيث وصل لهدفه رقم 200 فى مسيرته مع الأندية ومنتخب مصر، كما سجل الهدف الـ50 فى تاريخ مشاركاته بمسابقة الدورى الانجليزى فى يناير الماضى أمام كريستال بالاس، ويعد ثانى لاعب فى تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفًا فى دورى أبطال أوروبا "شاملة التصفيات"، بعد الإنجليزى ستيفن جيرارد أسطورة "الريدز" الذى أحرز 30 هدفًا فى المسابقة القارية الأغلى فى أوروبا.