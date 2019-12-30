ماذا كتب علاء مبارك عن صحة والده..؟

وجه علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رسالة لوالده متعلقة بحالته الصحية، حيث اعتاد التغريد بهذا الخصوص في حسابه الرسمي على "تويتر" بشكل متكرر.

وأعرب علاء عن تمنياته لوالده بدوام الصحة، وكتب: "كل عام وحضرتك طيب وربنا يديك الصحة ويخليك لينا يا رب".

وأرفق في التغريدة صورة لوالده، وهو يبدو بكامل عافيته، قبل اشتعال الثورة المصرية، وتعود على الأرجح إلى ما قبل عام 2010.

وكثيرا ما يغرد علاء مبارك على "تويتر" في مناسبات مختلفة، بما يتعلق بالحالة الصحية لوالديه.