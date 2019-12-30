أفضل الهواتف الذكية خلال عام 2019

من هواتف الأندرويد إلى الآيفون الجديد، ومن الهواتف القابلة للطي إلى تلك ذات الأسعار المنخفضة مقارنة بمميزاتها، إليكم أفضل عشرة هواتف للعام 2019.

ويقول موقع "وايرد" الإيطالي، في تقرير ترجمته "عربي21"، إن ديسمبر هو وقت النظر في الميزانية المالية، كما أنه وقت مناسب للنظر للخلف وتحديد أفضل الهواتف الذكية التي تم إصدارها في العام 2019، في مختلف أنحاء العالم.

10. ريلمي إكس 2 برو:

عند طرحه في الأسواق تميز هاتف ريلمي إكس 2 برو بجودته العالية وتصميمه الفريد، والكاميرا التي تعد متطورة بالنسبة لهاتف لا يتجاوز سعره الـ399 يورو، أي أقل من ثلث بعض الإصدارات المشابهة له.

ويبلغ حجم شاشته، التي تأتي من نوع أموليد، 6.55 إنش، وهي بجودة Full HD، ويتميز الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 64 ميغابيكسيل.

9. أسوس روج فون II:

هذا الجهاز يعتبر ملك هواتف الألعاب، وهو مزود بمعالج سناب دراغون 855 بلس، بتردد يبلغ 2.96 غيغا هيرتز، ونظام تبريد فعال، وشاشة أموليد، وبطارية سعتها 6 آلاف ميلي أمبير، واثنين من مكبرات الصوت الأمامية، إلى جانب كاميرات ذات جودة عالية في الخلف، وسعره يبدأ من 699 يورو.

8. أوبو رينو 2:

يتميز هذا الجهاز بشاشة كبيرة وأربع كاميرات خلفية، بجودة 48 و8 و13 و2 ميغابيكسيل، إلى جانب نظام تكبير للصورة مختلط، ومميزات لتجميل الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ويحمل جهاز أوبو رينو 2 عديد المزايا مثل الشاشة التي حجمها 6.5 إنش، وتقنية الشحن السريع Vooc 3.0 الذي يشحن هاتفا ببطارية سعتها 4 آلاف ميلي أمبير، بالكامل خلال حوالي 40 دقيقة فقط، وسعره يبدأ من 499 يورو.

7. وان بلوس 7 تي برو:

بحسب الشركة الصينية المصنعة، فإن هذا الجهاز في المرتبة الثانية في إصداراتها للعام 2019، وهو يمتاز بنظام تخزين ufs 3.0، وشريحة Qualcomm Snapdragon 855 Plus، وشاشة بحجم 6.67 إنش، وكاميرات متعددة، وبطارية تدعم خاصية الشحن السريع.

6. شياومي مي نوت 10:

كانت المفاجأة الكبرى بنهاية العام هي هذا الإصدار من الماركة الصينية شياومي، التي وضعت أخيرا عدسة بدقة 108 ميغابكسل في الأسواق، وهي قادرة على الوصول إلى مستويات مبالغ فيها من إظهار التفاصيل. وهي مزودة بشاشة أموليد منحنية بحجم 6.47 إنش، وجودة صورة HD+، كما أن هذا الجهاز فيه بطارية سعتها 5260 ميلي أمبير، ومعالج Snapdragon 730G SoC. أما سعره فهو 599 يورو.

5. سامسونغ غالكسي نوت 10+:

هذا يعد أكثر الإصدارات بروزا لدى المصنع الكوري الجنوبي، الذي توقف في الربيع عن طرح أجهزة غالكسي أس 10، وبدأ في طرح هذا النوع الجديد. وهو مزود بشاشة أموليد، وكاميرا رباعية، وبطارية 4300 ميلي أمبير، ومعالج بمعمارية 7 nm، وذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية يمكن رفعها إلى 512 غيغابايت، وسعر هذا الجهاز هو 1299 يورو.

4. غوغل بيكسيل 4:

قامت شركة غوغل برفع الستار عن جهازي بيكسل 4 وبيكسل 4 XL، اللذين دار حولهما جدل طويل. وقد حافظت الشركة على الخصائص الأساسية لجهاز بيكسيل 3، ولم تدخل تحسينات كبيرة على الجودة، بشريحة معالجة Qualcomm Snapdragon 855، وكاميرا ثنائية في الخلف بدقة 12 ميغابيكسيل، ومجسات ونظام تحسين الصورة. وتبلغ أسعار هذا الجهاز حوالي 759 يورو.

3. هواوي مايت 30 برو:

على رأس منتجات العملاق الصيني هواوي، التي وقعت ضحية للمضايقات والحرب المعلنة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقد قامت في إصدارها الجديد بتغيير التصميم وتحسين كل جوانب الجهاز.

وجهاز مات 30 برو يعد من أفضل الأجهزة لوظيفة التصوير، وهو مزود بكاميرا سينما بجودة 40 ميغابيكسيل، وجهاز معالجة Kirin 990 5g، وسعره يبدأ من 1099 يورو.

2. موتورولا رازر:

مثّل 2019 عاما حافلا بطرح الهواتف الذكية، إلا أن أكثرها جذبا للاهتمام كان الإصدار رازر، وتتمثل ميزته في أنه يقدم حلولا عملية وفعالة للعرض المرن، ويمكن ثنيه أفقيا وغلقه مثل الصدفة. ويبلغ سعره 1599 يورو.

1. آيفون 11 برو:

على رأس هذه القائمة، التي تم إعدادها بناء على سبر آراء مع متابعي الموقع، فإن الهاتف الذي حل في المرتبة الأولى هو الآيفون الذي ظهر في 2019. حيث أضافت آبل جهاز استشعار وكاميرا ثلاثية في الخلفية، وحسنت أيضا البطارية والمعالج وميزة الذكاء الاصطناعي، دون تغيير التصميم. ويبلغ سعر الجهاز 1189 يورو.