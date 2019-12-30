مهجة القدس تنعى والد الشهيد المجاهد فادي حسيبا

تقدمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الاثنين 30/12/2019، من عائلة حسيبا بالتعازي والمواساة بوفاة فقيدهم المرحوم

الحاج حسام ممدوح حسين حسيبا (أبو فادي) والد الشهيد المجاهد فادي حسيبا.

وقد توفي الحاج حسيبا مساء أمس الأحد 03 جمادي الأول 1441 هـ الموافق 29/12/2019م، في البلدة القديمة بمحافظة نابلس، عن عمر يناهز (60) عاماً قضاها طائعاً لله صابراً محتسباً.

جدير بالذكر أن الشهيد المجاهد فادي حسيبا استشهد بتاريخ 08/01/2007م في البلدة القديمة بنابلس، وهو من أبناء حركة الجهاد الإسلامي في محافظة نابلس.