الولايات المتحدة تهدد: لدينا صاروخ يدمر السفن

أعلنت البحرية الأمريكية أن بحوزتها صاروخ شبح طويل المدى مضاد للسفن يمكن إطلاقه من طائرات مقاتلة من طراز F-A-18 , مشيرا الي ان الصاروخ قادر أيضًا على العمل في ظروف مناخية قاسية، والتغلب على التدابير المقاومة واستهداف نقاط حساسة.

وقال بيان البحرية الامريكية "إن صواريخ LRASM و AGM-158C قادرة على تدمير سفينة، وتحمل متفجرات نصف طن وتصل إلى مدى 1600 كيلومتر , موضحاً ان نظام الكشف عن الصواريخ في الطرف الاخر لا يستطيع اكتشافه في جميع الظروف الجوية، ليلا ونهارًا والأهم من ذلك - حتى في بيئة مشبعة بالأسلحة الإلكترونية القادرة على تعطيل توجيه الصاروخ.

وقال عضو بارز في شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع الصاروخ ، إن التكنولوجيا التي حددوها على أنها "فريدة" تسمح للصاروخ بتحديد وتدمير أهداف محددة للغاية داخل مجموعة من السفن.