اشتية يلوح من جديد بالعودة للأزمة المالية بعد اقتطاع أموال المقاصة

حذر رئيس الوزراء محمد اشتية اليوم الاثنين 30/12/2019، من العودة لمربع الأزمة المالية للسلطة، جراء مصادقة الكنيست "الإسرائيلي" على اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، أن مصادقة الاحتلال على اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية تصل إلى 150 مليون شيقل، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب منا جميعا.

وقال:"إن المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيقل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية على عكس كل التوقعات، وارتفعت وتيرة النمو المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%".

وبشأن التصعيد الإسرائيلي الأخير فيما يخص التوسع الاستيطاني، قال اشتية: تقوم اسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وبإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة، والبدء بالضم التدريجي لأراضي المستوطنات التي هي أرضنا واستولت عليها إسرائيل، يقعان في خانة "جرائم الحرب" التي يحاسب عليها القانون الدولي.