أحمد الطيبي: إسرائيل قررت التوجه نحو اليمين والتطرف

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قال النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، "إن إسرائيل عبر نتائج الانتخابات قررت الاتجاه نحو اليمين والتطرف وهذا يدعو القيادة الفلسطينية إلى أن تراجع حساباتها وخياراتها حول المفاوضات.

وأضاف إثر إعلان النتائج التي أظهرت تفوق القائمة التي يترأس كتلتها على كافة الكتل العربية الأخرى، على الجميع أن يدرس بتأن المستجدات الجديدة في الساحة الإسرائيلية وانعكاساتها على الشأن الفلسطيني.

وحصدت القائمة الموحدة والعربية للتغيير 4 مقاعد و115000 صوت، بزيادة 11 ألف صوت عن الانتخابات السابقة، بينما حصلت الجبهة أيضا على 4 مقاعد و109000 صوت، والتجمع على 3 مقاعد و83000.