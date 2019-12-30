ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 30 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

◼الأسير سعيد سعد محمد شلوف (41 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼الأسير أيمن عمر محمد علي جعار (30 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

◼الأسير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا في طولكرم، المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.