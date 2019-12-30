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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:25 - 30 ديسمبر 2019
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة يدخلون اليوم 30 من ديسمبر أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم:

الأسير سعيد سعد محمد شلوف (41 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال.

الأسير أيمن عمر محمد علي جعار (30 عامًا) من مدينة طولكرم، المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

الأسير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا في طولكرم، المحكوم بالسجن 23 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 15 عامًا في السجون.

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