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قرار "اسرائيلي" باعتقال منزلي ليلي لعدة شبان من العيسوية "حظر التجول"

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 10:12 - 30 ديسمبر 2019
العيسوية العيسوية
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أبلغت ما تسمى الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال اليوم الاثنين، 30/12/2019 ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية في شرق القدس ، بإصدار اوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني.

صحيفة "هآرتس" قالت اليوم، إلى أن استخدام أنظمة الطوارئ هذه "غير مألوف"، وأن قائد الجبهة الداخلية، تامير يدعي، سيصدر أوامر الاعتقال هذه بصفته القائد العسكري للمنطقة، علما أن إسرائيل تزعم أن القدس المحتلة تقع تحت "سيادتها" ، اعترافا بأن  شرق القدس هي أرض محتلة .

أنظمة الطوارئ الانتدابية تمنح صلاحيات واسعة لقادة جيش الاحتلال، حيث يستخدمها يستخدمها من أجل تنفيذ اعتقالات إدارية وهدم بيوت في الضفة الغربية، "واستخدامها في مناطق تحت سيادة إسرائيل نادر جدا" وفقا للصحيفة. واستخدمت هذه الأوامر في الماضي من أجل منع قياديين فلسطينيين من التنقل من القدس إلى الضفة، أو من أجل هدم منازل في القدس المحتلة.

ونقلت الصحيفة عن محامين إسرائيليين وفلسطينيين قولهم إنهم لا يتذكرون حالات أصدر فيها قائد الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد فلسطينيين في القدس، كالذي يعتزم يدعي إصداره الآن.

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